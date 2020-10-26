البريد السعودي يُحذر من حسابات تنتحل شعاره

عادل الحربي (صدى):
حذرت مؤسسة البريد السعودي، اليوم الاثنين، من حسابات مزيفة تنتحل هويتها وتطلب بيانات المواطنين.
وذكرت مؤسسة البريد أن هذه الحسابات لا تمثلها بأي شكل من الأشكال ومنتحلة لشعارها، مؤكدةً، أنها ستتخذ الإجراءات النظامية حيالها.
وأهابت مؤسسة البريد ابعملائها بعدم التعامل مع الحسابات المزيفة بأي طريقة، مشددة على عدم مسؤوليتها عن ذلك.
يذكر أن هذا التوضيح من مؤسسة البريد جاء رداً على استفسار أحد الأشخاص على الحساب الرسمي للمؤسسة على "تويتر"، حيث أبان البريد، أن الحساب المشار إليه مزيف لا يمثل مؤسسة البريد وينتحل شعارها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله مع مقدمي الخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية.