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البريد السعودي يُحذر من حسابات تنتحل شعاره

Time منذ 42 دقيقة
Views 1374
البريد السعودي يُحذر من حسابات تنتحل شعاره

عادل الحربي (صدى):
حذرت مؤسسة البريد السعودي، اليوم الاثنين، من حسابات مزيفة تنتحل هويتها وتطلب بيانات المواطنين.

وذكرت مؤسسة البريد أن هذه الحسابات لا تمثلها بأي شكل من الأشكال ومنتحلة لشعارها، مؤكدةً، أنها ستتخذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأهابت مؤسسة البريد ابعملائها بعدم التعامل مع الحسابات المزيفة بأي طريقة، مشددة على عدم مسؤوليتها عن ذلك.

يذكر أن هذا التوضيح من مؤسسة البريد جاء رداً على استفسار أحد الأشخاص على الحساب الرسمي للمؤسسة على "تويتر"، حيث أبان البريد، أن الحساب المشار إليه مزيف لا يمثل مؤسسة البريد وينتحل شعارها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله مع مقدمي الخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منظر رائع ..
شرحبيل
موضوووووع اتفه منه مفييييييييش
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا خيّرهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماسألت عنكم ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقلفعي والقلب داعي عليج ..

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