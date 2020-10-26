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8 خطوات لتسجيل المنشآت في بوابة نقل

Time منذ ساعة
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8 خطوات لتسجيل المنشآت في بوابة نقل

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للنقل ، خطوات تسجيل المنشآت في بوابة نقل .

وتضمنت الخطوات التي نشرتها النقل عبر انفوجرافيك بتويتر: " الضغط على تسجيل المنشآت الدخول على صفحة التسجيل الخاصة بالمنشآت ، تعبئة الحقول المطلوبة في الصفحة ومن ثم الضغط على حفظ ، تصفح البريد الالكتروني والنقر على تفعيل الحساب ، ثم التأكيد والضغط على خيار تأكيد الجوال للتحقق من صفحته."

وأضافت :" بعد الضغط على خيار تأكيد الجوال ستصل رسالة نصية على الجوال المسجل في البوابة ، وادخال رمز التحقق الذي يرسل للجوال ، ثم التحقق من المعلومات والضغط على تحقق، سيتم التحقق من رقم هوية المنشأة ورقم هوية المستخدم الرئيسي وسيقوم النظام باستعادة بيانات المنشأة من مركز المعلومات الوطني لمراجعتها ، وفي حال صحتها يمكن الضغط علي حفظ ، بعد ذلك تظهر رسالة تم التسجيل في البوابة بنجاح".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منظر رائع ..
شرحبيل
موضوووووع اتفه منه مفييييييييش
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا خيّرهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماسألت عنكم ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقلفعي والقلب داعي عليج ..

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