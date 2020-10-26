الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له بالرياض 

Time منذ ساعة
Views 1706
Comment 1
ضبط 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له بالرياض 

الرياض (صدى):
ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 60 بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له، و4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، حيث تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ونائبه اللذين يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منظر رائع ..
شرحبيل
موضوووووع اتفه منه مفييييييييش
ابو محمد 😎 ✍️
العنوا خيّرهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماسألت عنكم ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تقلفعي والقلب داعي عليج ..

أخر الأخبار

تركي العجمة : بطولة كأس الملك ستُحتسب كبطولة هذا الموسم أم الموسم الماضي
تركي العجمة : بطولة كأس الملك ستُحتسب كبطولة هذا الموسم أم الموسم الماضي
Time منذ دقيقة Views 33
محمد عواد : توقيت مباراة نصف نهائي كأس الملك ليس في مصلحة الهلال
محمد عواد : توقيت مباراة نصف نهائي كأس الملك ليس في مصلحة الهلال
Time منذ 3 دقائق Views 148
طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها اليومية مع منصة مدرستي (فيديو)
طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها اليومية مع منصة مدرستي (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1162
ياسمين صبري عن فيروس كورونا: البقاء للأقوى
ياسمين صبري عن فيروس كورونا: البقاء للأقوى
Time منذ 7 دقائق Views 1107
فيصل الجفن : البعض بضاعته متكررة سيئة لن يخرج منه أكثر من الشيء الذي إعتاد عليه
فيصل الجفن : البعض بضاعته متكررة سيئة لن يخرج منه أكثر من الشيء الذي إعتاد عليه
Time منذ 8 دقائق Views 159
التشهير بوافدين لخلطهما الدقيق الفاخر بالمدعم وإعادة تعبئته
التشهير بوافدين لخلطهما الدقيق الفاخر بالمدعم وإعادة تعبئته
Time منذ 19 دقيقة Views 1379
طعن فتاة صغيرة على يد أربعينية في ظروف غامضة
طعن فتاة صغيرة على يد أربعينية في ظروف غامضة
Time منذ 37 دقيقة Views 443
صالح الطريقي : النصر سيستفيد من أرضية ملعب الجامعة المميزة
صالح الطريقي : النصر سيستفيد من أرضية ملعب الجامعة المميزة
Time منذ 41 دقيقة Views 225
البريد السعودي يُحذر من حسابات تنتحل شعاره
البريد السعودي يُحذر من حسابات تنتحل شعاره
Time منذ 41 دقيقة Views 1372
عبدالعزيز الهشبول : صفقة الشباب للعابد هذي صفقة العشر سنوات
عبدالعزيز الهشبول : صفقة الشباب للعابد هذي صفقة العشر سنوات
Time منذ 44 دقيقة Views 248