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" النقل " تكشف تكلفة الجسر الرابط بين موانيء البحر الأحمر والرياض

Time منذ ساعة
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" النقل " تكشف تكلفة الجسر الرابط بين موانيء البحر الأحمر والرياض

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، عن تكلفة الجسر الرابط بين موانيء البحر الأحمر والرياض.

وقال الرميح خلال حواره مع شبكة " CNBC " الأمريكية، إن تكلفة مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر بالخليج العربي مرورًا بالرياض تصل إلى 50 مليار ريال، متابعا أنه سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة حكومية صينية.

وأبان أن قطاع النقل تضرر بشدة خلال جائحة كورونا، ما دفع الهيئة لتبني 8 مبادرات تم تقديمها لدعم قطاع النقل خلال الجائحة، من بينها تمديد العمر التشغيلي للحافلة وسيارات الأجرة.

وأوضح الرميح أنه تم تقديم مخصصات مالية لأكثر من 7 آلاف عامل بتعويض شهري لمدة 3 أشهر، ضمن المبادرات التي تبنتها الهيئة لدعم قطاع النقل.

ولفت إلى أنه يتم في الوقت الحالي إتمام المرحلة الأخيرة لإكمال مشروع الدمج بين " سار " والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، موضحا أنه سيتم تشغيل مشروع قطار الحرمين بطاقته القصوى قريبًا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لا تفتكرون بأستجار الملعب سوف تكونون مثل الهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ام سامر
وش سالفه وش قالت بظبط نفسي اعرف ردو عليه بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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