مواطن: الأمير سلطان بن سلمان سلّمني ترخيص متحفي بنفسه وبخط يده " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
تحدث مواطن يملك متحف خاص في إحدى المناطق بالمملكة عن تفاصيل زيارة الأمير سلطان بن سلمان لمتحفه الخاص.
وقال المواطن الذي يدعى العم علي خلال حواره عبر برنامج الراصد:" زارني الأمير سلطان بن سلمان وعلى الفور تسلمت ترخيص متحفي الخاص بخط يده ".
وأشار المواطن:" زار المتحف عدد من الأمراء منهم الأمير تركي الفيصل والأميرة بسمة ومعظم الأمراء الذين أبدوا إعجابهم بالمتحف ".
وأوضح أن المتحف يحتوي على عملات من العهد الروماني حتي العصر الحديث، مبينا أنه يقوم بالتحنيط بالملح والفورمالين.
ولفت إلى أن المتحف يتجاوز عمره الأربعين عاما، موضحا أنه يوجد بالمتحف 50 ألف قطعة عبارة عن أسلحة ودروع وعملات وأحجار.