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مواطن: الأمير سلطان بن سلمان سلّمني ترخيص متحفي بنفسه وبخط يده " فيديو " 

Time منذ 47 دقيقة
Views 1702
مواطن: الأمير سلطان بن سلمان سلّمني ترخيص متحفي بنفسه وبخط يده " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
تحدث مواطن يملك متحف خاص في إحدى المناطق بالمملكة عن تفاصيل زيارة الأمير سلطان بن سلمان لمتحفه الخاص.

وقال المواطن الذي يدعى العم علي خلال حواره عبر برنامج الراصد:" زارني الأمير سلطان بن سلمان وعلى الفور تسلمت ترخيص متحفي الخاص بخط يده ".

وأشار المواطن:" زار المتحف عدد من الأمراء منهم الأمير تركي الفيصل والأميرة بسمة ومعظم الأمراء الذين أبدوا إعجابهم بالمتحف ".

وأوضح أن المتحف يحتوي على عملات من  العهد الروماني حتي العصر الحديث، مبينا أنه يقوم بالتحنيط بالملح والفورمالين.

 

ولفت إلى أن المتحف يتجاوز عمره الأربعين عاما، موضحا أنه يوجد بالمتحف 50 ألف قطعة عبارة عن أسلحة ودروع وعملات وأحجار.

 

 

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
عبدول شكلك تتبخر بظراط قبل تعلق انتبه صنفك اما من نوع انديان فارت وهو مدخن بالفلفل لاجل كذا عيونك تزغلل ولا عاد تشوف ايش اللي انت قاعد تكتبه او من نوع الطشت قالي مصحوب بالغروغة اللزجة التي تحسها تسيح على سراوليك ولا عاد تجمع لان عقلك بخرك او هذا من فصيلة بطاريات الدفاع الجوي على طريقة من يشكل واللعب حكم لانه يبذخ على منهم اجهل منه استح استح فليس الكل بسطحيتك واحمد ربك على العافية قبل ماتتغنى على ايامها
؟؟؟
وانت بعد يالشايب المتخلف سد خرقك،
St.30
نواف السالم أسأل الله العلي القدير أن يشغلك في نفسك ويفك المسلمين من كذبك ونشر الفتن والتعصب
ابو وليد
كذابين والله ما يخلي عند ابو خرقه ولا ريال
؟؟؟
ليتك انت تسد خرقك وتسكت، مشكله الورعان اللي مسوين حقين كوره وهو توه طالع من المنصه

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