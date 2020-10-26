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ناسا تعلن عن اكتشاف جديد على سطح القمر

Time منذ ساعة
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ناسا تعلن عن اكتشاف جديد على سطح القمر

واشنطن (صدى):
كشفت إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الاثنين، عن وجود ماء على السطح المضيء للقمر في اكتشاف مذهل ستكون له تبعاته على أي مهمة مستقبلية تذهب إلى القمر.

تفصيلا، تم تأكيد الاكتشاف من خلال مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء، والذي يعرف اختصارا باسم "صوفيا"

واكتشف مرصد "صوفيا"، وجود جزئيات المياه في أكبر فوهة يمكن مشاهدتها من الأرض، وهي في النصف الجنوبي للقمر، واستطاعت الاكتشافات السابقة رصد وجود شكل من أشكال الهيدروجين، حيث تم تحديد وجود المياه بدقة وبتركيزات مختلفة، ضمن نطاق متر مكعب واحد من التربة على سطح القمر.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
عبدول شكلك تتبخر بظراط قبل تعلق انتبه صنفك اما من نوع انديان فارت وهو مدخن بالفلفل لاجل كذا عيونك تزغلل ولا عاد تشوف ايش اللي انت قاعد تكتبه او من نوع الطشت قالي مصحوب بالغروغة اللزجة التي تحسها تسيح على سراوليك ولا عاد تجمع لان عقلك بخرك او هذا من فصيلة بطاريات الدفاع الجوي على طريقة من يشكل واللعب حكم لانه يبذخ على منهم اجهل منه استح استح فليس الكل بسطحيتك واحمد ربك على العافية قبل ماتتغنى على ايامها
؟؟؟
وانت بعد يالشايب المتخلف سد خرقك،
St.30
نواف السالم أسأل الله العلي القدير أن يشغلك في نفسك ويفك المسلمين من كذبك ونشر الفتن والتعصب
ابو وليد
كذابين والله ما يخلي عند ابو خرقه ولا ريال
؟؟؟
ليتك انت تسد خرقك وتسكت، مشكله الورعان اللي مسوين حقين كوره وهو توه طالع من المنصه

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