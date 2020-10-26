شرطة مكة تحدد هوية المتهم في قضية التحرش الجنسي بطفل (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن اعتداء أحد الأشخاص على طفل برماوي داخل إحدى المنازل في مكة المكرمة، أعلنت شرطة مكة المكرمة عن تحديد هوية المتهم.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تم ـ بفضل الله - تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.