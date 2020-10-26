حاتم المسحل ينفي إصابة أزارو بـ"الصليبي"

نواف السالم (صدى):
نفى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، حاتم المسحل، الأنباء المتداولة بشأن إصابة الدولي المغربي وليد أزارو بقطع في الرباط الصليبي.
وقال حاتم المسحل: "للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولابد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها، يضطرني هذا الاستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه".
وكان بعض الأنباء قد تم تداولها مساء اليوم الاثنين، تفيد باشتباه في إصابة "أزارو" الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق خلال الميركاتو الصيفي الماضي.