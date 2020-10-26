الأهلي يستبعد العويس عن قائمة الفريق قبل مواجهة النصر 

ماجد محمد (صدى):
استبعد نادي الأهلي حارس مرمى الفريق محمد العويس عن قائمته قبل مواجهة النصر غدًا الثلاثاء، وذلك لعدم جاهزيته.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن العويس يغيب عن مباراة الأهلي ضد النصر بسبب الإصابة التي يُعاني منها في مفصل القدم، حيث مازال يخضع لجلسات علاجية في مقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.
ومن المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة الأهلي ضد النصر في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.
وكان العويس تغيب عن مباراة الأهلي ضد الوحدة، بسبب معاناته من الإصابة، ويسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتجهيز العويس من أجل التواجد مع الفريق في مبارياته المقبلة.