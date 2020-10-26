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الأهلي يستبعد العويس عن قائمة الفريق قبل مواجهة النصر 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1721
الأهلي يستبعد العويس عن قائمة الفريق قبل مواجهة النصر 

ماجد محمد (صدى):
استبعد نادي الأهلي حارس مرمى الفريق محمد العويس عن قائمته قبل مواجهة النصر غدًا الثلاثاء، وذلك لعدم جاهزيته.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن العويس يغيب عن مباراة الأهلي  ضد النصر بسبب الإصابة التي يُعاني منها في مفصل القدم، حيث مازال يخضع لجلسات علاجية في مقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة الأهلي ضد النصر في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

وكان العويس تغيب عن مباراة الأهلي ضد الوحدة، بسبب معاناته من الإصابة، ويسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتجهيز العويس من أجل التواجد مع الفريق في مبارياته المقبلة.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
مسكين نواف لاعب كبير،، غدر فيه بني هلال،، مالهم خاتمة،، لاتخاف يانواف مستقبلك مع الشباب بس، شد حيلك،، وخل بني هلال يعضون أصابع الندم في التفريط، فيك،،
عدو الخونة
نايف كلام مواطن بسيط وحمزة السهلي يتوافق مع هواك لحتى لو كان تزييف وتدليس بينما من يدافع عن الوطن فكلامه مخالف بنظرك او حسب توجهاتك صحفهم وقنواتهم يشرف عليها منهم اكثر اخلاصا للباطل اكثر من اخلاصك لوطنك بالحق اعتقد ان هذا من اقل حقوق وطنك ومواطنيك عليك لو فكرت بالعواقب وعرفت ان الحرب تدار رحاها علينا من حدب وصوب اهلنا يقولون المغصوبة مافيها لبن ولن ينفعنا وجود اخونجي منحرف الفكر يعتبر حب الاوطان وثنية لانه حقن هذه الافكار على غفلة في عندما كان قليل التفكير واستمرت هذه الخرافة في ذهنه دون ان يقلب فكره فيها نتمنى ان تراجع نفسك ومواقفك من وطنك ومواطنيك وولاة امرك او اعلم انك على شعبة من الجاهلية لانك بلا بيعة اللهم الا اذا كانت بيعتك لحمير قطر وسلطان الشواذ او لعمائم الشيطان واحلافهم من الاخونجية
ابو رياض الحربي
اللهم أرنا فيه السوؤ والتنكيل والتعذيب بالدنيا قبل الاخره عاجل غير أجل ياسميع يا مجيب وارنا فيه عجائب قدرتك هو ومن ايده
ابو رياض الحربي
الله يرحمه ويسكنه الجنه شخصية قوية مع قائد قوي رحمهم الله جميعا
نوره الشقرديه الملكيه
الله يوفقك يالعابد مع الشباب

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