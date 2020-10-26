الموافقة على دراسة المسائية ونهاية الأسبوع والحدودية من صلاحيات مديري التعليم

الرياض (صدى):
قررت وزارة التعليم، الموافقة على أن تكون الدراسة عن بعد، والدراسة نهاية الأسبوع، والدراسة الحدودية، من صلاحية مدير التعليم.
وجاء ذلك بعد ورود طلبات من إدارات التعليم، لما تقتضيه مصلحة العمل من تسريع إنهاء المعاملات.
وكانت وزارة التعليم، قد اعتمدت آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة، في ظل استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ.
وأشارت الوزارة إلى إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 40 درجة لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و10 درجات للاختبار النهائي. أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد تم توزيه الدرجات وفقاً للجدول المرفق.