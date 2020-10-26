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"تميم والخليفي" يتجاهلان الرسوم المسيئة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1316
"تميم والخليفي" يتجاهلان الرسوم المسيئة

ماجد القزيز (صدى):
بالتزامن مع دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية غضبًا من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرسوم المسيئة للرسول "صلّ الله عليه وسلم"، لم تُبدِ قطر أي ردة فعل تجاه الأمر.

واجتاحت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية دولاً عربية عديدة، بعد أن قال ماكرون: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض"، وذلك في أعقاب ذبح رجل شيشاني مُسلم لمُعلم فرنسي أساء للرسول بحُجة "حرية التعبير".

لكن لم يصدر ردة فعل من النظام القطري تجاه هذا الأمر، فيما تساءل البعض عن موقف ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يعد من أكبر الأندية الأوروبية ماليًا، وتجاهله للأمر برمته.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أدانت استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صل الله عليه وسلم، مستغربة الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

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أحدث التعليقات

طارق
صحيح اكبر دليل المدرب زوران
ابن حلال
الكلاب تنتشر باعداد وازعاج وخطر كبير على اطفال وسكان قرية القديرة بالطائف شمال انتركونتيننتال وغرب فيلا الامير نواف وامانة الطائف ارسلت مرات شركة لم تصنع شيئالحل المشكلةالا اخذ توقيع ساكن بانهم حضروا للقرية والشكوى لله ومن يوصل الشكوى للامانة نحن بالانتظار
همس
الله يشفيه ويعافيه ماشاء الله صووته شجيي حفظك الله وجزاكم الله عن للإسلام والمسلمين خير الجزاء
من غير اسم
القيم العالميه اجل ها القيم العالميه تخليك تشرح ماده تاريخ مالها علاقه بالدين مع رسوم وسخه متلك لن نتراجع نحن ايضا وهاذا اقل واجب علينا كمسلمين
من غير اسم
من اجل الانتخابات البرلمانيه والرءاسيه ...شاطر بيعرف يلعب صح

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