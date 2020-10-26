النيجيري ‎أحمد موسى يتنازل عن مستحقاته من أجل إنهاء ارتباطه مع النصر 

ماجد محمد (صدى):
تنازل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن مستحقاته لمدة موسم وهي آخر سنة في عقده من أجل إنهاء ارتباطه مع نادي النصر.
وكان نادي النصر أعلن عن رحيل مهاجمه النيجيري أحمد موسى، حيث أن العالمي ضم موسى صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ الدوري.
ومن الجدير بالذكر أن النصر في اللحظات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية حذف اسم أحمد موسى من قائمته المحلية وأعاد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.
وكانت " صدى " انفردت بأنباء الإطاحة باللاعب النيجيري أحمد موسى؛ الذي ودع زملاؤه في المران منذ ساعات وقبل الإعلان الرسمي عن رحيله.
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