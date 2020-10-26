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النيجيري ‎أحمد موسى يتنازل عن مستحقاته من أجل إنهاء ارتباطه مع النصر 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1690
النيجيري ‎أحمد موسى يتنازل عن مستحقاته من أجل إنهاء ارتباطه مع النصر 

ماجد محمد (صدى):
تنازل اللاعب ‎النيجيري أحمد موسى عن مستحقاته لمدة موسم وهي آخر سنة في عقده من أجل إنهاء ارتباطه مع نادي ‎النصر.

وكان نادي النصر أعلن عن رحيل مهاجمه النيجيري أحمد موسى، حيث أن العالمي ضم موسى صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ الدوري.

ومن الجدير بالذكر أن النصر في اللحظات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية حذف اسم أحمد موسى من قائمته المحلية وأعاد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.

وكانت " صدى " انفردت بأنباء الإطاحة باللاعب النيجيري أحمد موسى؛ الذي ودع زملاؤه في المران منذ ساعات وقبل الإعلان الرسمي عن رحيله.

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أحدث التعليقات

طارق
صحيح اكبر دليل المدرب زوران
ابن حلال
الكلاب تنتشر باعداد وازعاج وخطر كبير على اطفال وسكان قرية القديرة بالطائف شمال انتركونتيننتال وغرب فيلا الامير نواف وامانة الطائف ارسلت مرات شركة لم تصنع شيئالحل المشكلةالا اخذ توقيع ساكن بانهم حضروا للقرية والشكوى لله ومن يوصل الشكوى للامانة نحن بالانتظار
همس
الله يشفيه ويعافيه ماشاء الله صووته شجيي حفظك الله وجزاكم الله عن للإسلام والمسلمين خير الجزاء
من غير اسم
القيم العالميه اجل ها القيم العالميه تخليك تشرح ماده تاريخ مالها علاقه بالدين مع رسوم وسخه متلك لن نتراجع نحن ايضا وهاذا اقل واجب علينا كمسلمين
من غير اسم
من اجل الانتخابات البرلمانيه والرءاسيه ...شاطر بيعرف يلعب صح

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