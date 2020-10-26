شروط استيراد شحنة أجهزة طبية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، كفيفة إجراء عملية لاستيراد شحنة أجهزة طبية.
وأشارت الجمارك إلى ضرورة الدخول على " منصة فسح " الاطلاع على دليل الاستيراد والتصدير، والتأكد من استيفائك لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وكانت الجمارك، قد أطلقت حملة توعوية تحت عنوان "استوردها صح"، بهدف تعزيز الوعي لدى جميع عملائها بشكل عام والمستوردين الجدد على وجه الخصوص بمتطلبات الفسح اللازمة للبضائع المقيدة التي يستوجب قبل البدء بعملية استيرادها استيفاء متطلبات ضرورية يجب توفيرها من الجهات ذات العلاقة بالفسح.
وأكدت الجمارك من خلال حملتها التوعوية أن توفير جميع متطلبات جهات الفسح قبل بدء عملية الاستيراد يُسهم في سرعة ومرونة إجراءات الفسح الجمركي ويُحقق تسهيل التجارة عبر الحدود.