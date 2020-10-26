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بالفيديو.. متخصص يكشف أساليب الغش وطرق الخداع في المباني

Time منذ ساعة
Views 1703
بالفيديو.. متخصص يكشف أساليب الغش وطرق الخداع في المباني

عادل الحربي (صدى):
تعد ظاهرة غش المباني من العقبات التي باتت مشكلة تهدد حياة الاشخاص، والسبب يعود إلى تهاون بعض الشركات والمقاولين الغير مكترثين بالارواح التي تفقد تحت مبانيهم المتهالكة بهدف الربح المادي.

قال المهندس التركي الحصيني خلال لقائه بالاخبارية أن بعض المقاولون يلجأون للخداع لتخفيض تماليف المباني وينافسون الحركة التجارية في السوق.

وأضاف أن أساليب الغش تشمل العديد من الأشياء مثل الحديد والجبس والألومنيوم وغيرها من العمليات المشاركة في البناء، مضيفا أن هناك غياب الرقابة على بعض المصانع التي تدخل في عملية البناء مثل الخرسانة والبلوك وغيرها.

وأشار إلى أن بعض المشكلات التي تعاني منها المباني لا يمكن كشفها إلا بعد سنوات، حيث أن أشهر معالم الغش تظهر في الأبواب والدهان، مبينا أن أكثر العيوب المكلفة هو الهبوط الأرضي، خاصة أن ذلك قد يكلف صاحب المنزل مبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
مسكين نواف لاعب كبير،، غدر فيه بني هلال،، مالهم خاتمة،، لاتخاف يانواف مستقبلك مع الشباب بس، شد حيلك،، وخل بني هلال يعضون أصابع الندم في التفريط، فيك،،
عدو الخونة
نايف كلام مواطن بسيط وحمزة السهلي يتوافق مع هواك لحتى لو كان تزييف وتدليس بينما من يدافع عن الوطن فكلامه مخالف بنظرك او حسب توجهاتك صحفهم وقنواتهم يشرف عليها منهم اكثر اخلاصا للباطل اكثر من اخلاصك لوطنك بالحق اعتقد ان هذا من اقل حقوق وطنك ومواطنيك عليك لو فكرت بالعواقب وعرفت ان الحرب تدار رحاها علينا من حدب وصوب اهلنا يقولون المغصوبة مافيها لبن ولن ينفعنا وجود اخونجي منحرف الفكر يعتبر حب الاوطان وثنية لانه حقن هذه الافكار على غفلة في عندما كان قليل التفكير واستمرت هذه الخرافة في ذهنه دون ان يقلب فكره فيها نتمنى ان تراجع نفسك ومواقفك من وطنك ومواطنيك وولاة امرك او اعلم انك على شعبة من الجاهلية لانك بلا بيعة اللهم الا اذا كانت بيعتك لحمير قطر وسلطان الشواذ او لعمائم الشيطان واحلافهم من الاخونجية
ابو رياض الحربي
اللهم أرنا فيه السوؤ والتنكيل والتعذيب بالدنيا قبل الاخره عاجل غير أجل ياسميع يا مجيب وارنا فيه عجائب قدرتك هو ومن ايده
ابو رياض الحربي
الله يرحمه ويسكنه الجنه شخصية قوية مع قائد قوي رحمهم الله جميعا
نوره الشقرديه الملكيه
الله يوفقك يالعابد مع الشباب

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