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"التجارة" تطلب الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

Time منذ 26 دقيقة
Views 1324
"التجارة" تطلب الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

الرياض (صدى):
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني وذلك إنطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة وذلك قبل تاريخ 29/10/2020.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

كما دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

طارق
صحيح اكبر دليل المدرب زوران
ابن حلال
الكلاب تنتشر باعداد وازعاج وخطر كبير على اطفال وسكان قرية القديرة بالطائف شمال انتركونتيننتال وغرب فيلا الامير نواف وامانة الطائف ارسلت مرات شركة لم تصنع شيئالحل المشكلةالا اخذ توقيع ساكن بانهم حضروا للقرية والشكوى لله ومن يوصل الشكوى للامانة نحن بالانتظار
همس
الله يشفيه ويعافيه ماشاء الله صووته شجيي حفظك الله وجزاكم الله عن للإسلام والمسلمين خير الجزاء
من غير اسم
القيم العالميه اجل ها القيم العالميه تخليك تشرح ماده تاريخ مالها علاقه بالدين مع رسوم وسخه متلك لن نتراجع نحن ايضا وهاذا اقل واجب علينا كمسلمين
من غير اسم
من اجل الانتخابات البرلمانيه والرءاسيه ...شاطر بيعرف يلعب صح

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