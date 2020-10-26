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التعليم توضح شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث

Time منذ 50 دقيقة
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التعليم توضح شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث

عادل الحربي (صدى):
أوضحت وزارة التعليم شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث، التي أتاحتها المملكة في 72 جامعة دولية في تخصصات مختلفة.

وقالت التعليم أنه يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين إلى مسار التميز للابتعاث، عدة شروط والتي لا يمكن أن يتم اعتماد أو قبول الطلب المتقدم بدونها.

وتتضمن أبرز الشروط" لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجب أن يتميز بحسن السير والسلوك، والحصول على قبول مباشر غير مشروط في تخصص أكاديمي أو مهني، وذلك في إحدى المؤسسات التعليمية المحددة للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجيستير أو الدكتوراه، والانتظام في الدراسة خاصة وأنها ستكون في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية، ويجب على الطالب معادلة الشهادة السابقة في حالة حصوله عليها من إحدى المؤسسات التي تقع خارج المملكة، والتحقق من صحة الوثائق والمستندات ليتم اعتماد طلبه من الجهة المختصة.

يذكر أن مسار التميز للابتعاث التي أعلنت عنه وزارة التعليم أمس، يشتمل على عدة تخصصات مختلفة للطلبة والطالبات، للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من 72 جامعة أعلنتهم وزارة التعليم.

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أحدث التعليقات

طارق
صحيح اكبر دليل المدرب زوران
ابن حلال
الكلاب تنتشر باعداد وازعاج وخطر كبير على اطفال وسكان قرية القديرة بالطائف شمال انتركونتيننتال وغرب فيلا الامير نواف وامانة الطائف ارسلت مرات شركة لم تصنع شيئالحل المشكلةالا اخذ توقيع ساكن بانهم حضروا للقرية والشكوى لله ومن يوصل الشكوى للامانة نحن بالانتظار
همس
الله يشفيه ويعافيه ماشاء الله صووته شجيي حفظك الله وجزاكم الله عن للإسلام والمسلمين خير الجزاء
من غير اسم
القيم العالميه اجل ها القيم العالميه تخليك تشرح ماده تاريخ مالها علاقه بالدين مع رسوم وسخه متلك لن نتراجع نحن ايضا وهاذا اقل واجب علينا كمسلمين
من غير اسم
من اجل الانتخابات البرلمانيه والرءاسيه ...شاطر بيعرف يلعب صح

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