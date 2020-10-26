التعليم توضح شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث

عادل الحربي (صدى):
أوضحت وزارة التعليم شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث، التي أتاحتها المملكة في 72 جامعة دولية في تخصصات مختلفة.
وقالت التعليم أنه يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين إلى مسار التميز للابتعاث، عدة شروط والتي لا يمكن أن يتم اعتماد أو قبول الطلب المتقدم بدونها.
وتتضمن أبرز الشروط" لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجب أن يتميز بحسن السير والسلوك، والحصول على قبول مباشر غير مشروط في تخصص أكاديمي أو مهني، وذلك في إحدى المؤسسات التعليمية المحددة للحصول على درجات البكالوريوس أو الماجيستير أو الدكتوراه، والانتظام في الدراسة خاصة وأنها ستكون في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية، ويجب على الطالب معادلة الشهادة السابقة في حالة حصوله عليها من إحدى المؤسسات التي تقع خارج المملكة، والتحقق من صحة الوثائق والمستندات ليتم اعتماد طلبه من الجهة المختصة.
يذكر أن مسار التميز للابتعاث التي أعلنت عنه وزارة التعليم أمس، يشتمل على عدة تخصصات مختلفة للطلبة والطالبات، للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من 72 جامعة أعلنتهم وزارة التعليم.