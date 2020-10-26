الأعداد السابقة للصحيفة

شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)

Time منذ 14 دقيقة
Views 435
Comment 1
شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)

ترجمة منةالله كرم (صدى):
أقدم مدون بلجيكي، على بيع المواد الإباحية للأطفال عبر الإنترنت، ليتمكن من القيام برحلة عالمية فاخرة والتي شارك فيها بانتظام صورًا مع 17000 متابع على حسابه على " إنستجرام ".

وكشف تقرير لصحيفة " AD " الهولندية، ترجمته "صدى" أن المدون قد سافر بالفعل عبر أستراليا لمدة ثلاثة أشهر. حيث أقام في منتجعات فاخرة.

وأضاف التقرير، أنه قبل وصوله إلى أستراليا عام 2018 ، أقام البلجيكي في تايلاند حيث عاش حياة سرية في الفنادق باهظة الثمن، وباع المواد الإباحية للأطفال مقابل 50 يورو لكل محتوى.

واحتوت هذه المواد على صور ومقاطع فيديو لأطفال تعرضوا للإيذاء من جميع أنحاء العالم، حتى أنه روّج لها عبر قنوات مثل " سناب شات وإنستجرام ".

وصادر المحققون مواد تقدر بآلاف اليوروهات، حيث اشتملت على طائرات بدون طيار وكاميرات تصوير ومعدات غوص. كما استولوا على حساب بنكي أسترالي وألماني برصيد 16400 دولار (10 آلاف دولار) و 8 آلاف دولار على التوالي. كان سيحصل على ما يقرب من 20000 يورو من البيع.

اعترف برايان ، بجريمته أمام المحكمة حيث حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شياطين يوسوس بعضهم لبعض ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش موديك هناك يا صرصوور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

محمد نور يعود إلى الملاعب.. الأربعاء
محمد نور يعود إلى الملاعب.. الأربعاء
Time منذ دقيقة Views 1021
شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)
شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)
Time منذ 14 دقيقة Views 435
شاهد.. رئيس بنفيكا المُحتمل: "جيسوس ليس مدربي المُفضل"
شاهد.. رئيس بنفيكا المُحتمل: "جيسوس ليس مدربي المُفضل"
Time منذ 21 دقيقة Views 1316
شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه
شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه
Time منذ 30 دقيقة Views 1482
مدرب بروميتش غاضب بعد بيع حجازي إلى الاتحاد دون علمه
مدرب بروميتش غاضب بعد بيع حجازي إلى الاتحاد دون علمه
Time منذ 39 دقيقة Views 1565
امرأة تسرق بطريقة ماكرة
امرأة تسرق بطريقة ماكرة
Time منذ 40 دقيقة Views 341
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
Time منذ 41 دقيقة Views 288
ولا همه أحد
ولا همه أحد
Time منذ 41 دقيقة Views 288
أمير نجران يعلن نقل المنافسات الرياضية إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 
أمير نجران يعلن نقل المنافسات الرياضية إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 
Time منذ 52 دقيقة Views 1533
تأثير عصير الطماطم على ضغط الدم وصحة القلب
تأثير عصير الطماطم على ضغط الدم وصحة القلب
Time منذ 58 دقيقة Views 1554