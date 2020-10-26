شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)

ترجمة منةالله كرم (صدى):
أقدم مدون بلجيكي، على بيع المواد الإباحية للأطفال عبر الإنترنت، ليتمكن من القيام برحلة عالمية فاخرة والتي شارك فيها بانتظام صورًا مع 17000 متابع على حسابه على " إنستجرام ".
وكشف تقرير لصحيفة " AD " الهولندية، ترجمته "صدى" أن المدون قد سافر بالفعل عبر أستراليا لمدة ثلاثة أشهر. حيث أقام في منتجعات فاخرة.
وأضاف التقرير، أنه قبل وصوله إلى أستراليا عام 2018 ، أقام البلجيكي في تايلاند حيث عاش حياة سرية في الفنادق باهظة الثمن، وباع المواد الإباحية للأطفال مقابل 50 يورو لكل محتوى.
واحتوت هذه المواد على صور ومقاطع فيديو لأطفال تعرضوا للإيذاء من جميع أنحاء العالم، حتى أنه روّج لها عبر قنوات مثل " سناب شات وإنستجرام ".
وصادر المحققون مواد تقدر بآلاف اليوروهات، حيث اشتملت على طائرات بدون طيار وكاميرات تصوير ومعدات غوص. كما استولوا على حساب بنكي أسترالي وألماني برصيد 16400 دولار (10 آلاف دولار) و 8 آلاف دولار على التوالي. كان سيحصل على ما يقرب من 20000 يورو من البيع.
اعترف برايان ، بجريمته أمام المحكمة حيث حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.