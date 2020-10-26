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شاهد.. رئيس بنفيكا المُحتمل: "جيسوس ليس مدربي المُفضل"

Time منذ 21 دقيقة
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شاهد.. رئيس بنفيكا المُحتمل: "جيسوس ليس مدربي المُفضل"

وكالات (صدى):
هاجم المُرشح لرئاسة نادي بنفيكا البرتغالي، روي جوميز دا سيلفا، المدير الفني للفريق خورخي جيسوس، مؤكدًا أنه ليس مدربه المفضل.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية نشرها موقع A bola البرتغالي وترجمتها "صدى"، إذ قال: "خورخي جيسوس لن يكون مدربي، لكنه شخص ذو رؤية. إذا كنت رئيسًا لبنفيكا، فسأقبل أي شخص، فلا توجد طريقة لإقالته، آمل أن يفهم مشروعي".

كانت "صدى" قد كشفت، أن "جيسوس" لا يمر بفترة جيدة مع فريقه حاليًا، بعد وجود أزمة في مركز الدفاع، وتصادمه مع الجماهير الغاضبة بشأن رحيل روبن دياس إلى مانشستر سيتي.

يشار إلى بنفيكا، كان قد تعاقد مع جيسوس "65 عاما" في يوليو الماضي، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شياطين يوسوس بعضهم لبعض ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش موديك هناك يا صرصوور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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