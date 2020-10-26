الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه

Time منذ 30 دقيقة
Views 1482
Comment 1
شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه

واشنطن (صدى):
أخطأ المرشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، في اسم منافسه، الرئيس دونالد ترامب، ليذكر بدلا منه اسم " جورج "، في إشارة إلى الرئيس الأسبق، الأمر  الذي عرضه لموقف محرج.

وتدخلت زوجة بايدن لإنقاذ زوجها في الوقت المناسب وتصحح الاسم همسا بصوت منخفض " ترامب " عدة مرات، دون أن تحرك شفتيها، في محاولة لتدارك الموقف دون أن يدرك أحد أنها صححت الخطأ.

واستوعب بايدن أنه أخطأ خلال حديثه، إذ بدأ بالتلعثم قائلا: " سنجد أنفسنا في موقف.. في حال تم انتخاب ترامب، فسنكون في عالم مختلف ".

وأوضح بايدن:" أنها الانتخابات الأكثر أهمية، ليس لأنه مرشح للرئاسة، ولكن بسبب من أترشح أمامه. إنها الانتخابات الأكثر أهمية منذ وقت طويل جدا ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شياطين يوسوس بعضهم لبعض ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش موديك هناك يا صرصوور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

محمد نور يعود إلى الملاعب.. الأربعاء
محمد نور يعود إلى الملاعب.. الأربعاء
Time منذ 49 ثانية Views 1021
شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)
شاب يبيع مواد إباحية للأطفال للاستمتاع بالرحلات الفاخرة (صور)
Time منذ 14 دقيقة Views 428
شاهد.. رئيس بنفيكا المُحتمل: "جيسوس ليس مدربي المُفضل"
شاهد.. رئيس بنفيكا المُحتمل: "جيسوس ليس مدربي المُفضل"
Time منذ 21 دقيقة Views 1312
شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه
شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه
Time منذ 30 دقيقة Views 1482
مدرب بروميتش غاضب بعد بيع حجازي إلى الاتحاد دون علمه
مدرب بروميتش غاضب بعد بيع حجازي إلى الاتحاد دون علمه
Time منذ 39 دقيقة Views 1565
امرأة تسرق بطريقة ماكرة
امرأة تسرق بطريقة ماكرة
Time منذ 40 دقيقة Views 337
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
Time منذ 40 دقيقة Views 288
ولا همه أحد
ولا همه أحد
Time منذ 41 دقيقة Views 288
أمير نجران يعلن نقل المنافسات الرياضية إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 
أمير نجران يعلن نقل المنافسات الرياضية إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 
Time منذ 52 دقيقة Views 1533
تأثير عصير الطماطم على ضغط الدم وصحة القلب
تأثير عصير الطماطم على ضغط الدم وصحة القلب
Time منذ 58 دقيقة Views 1554