شاهد.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تنقذه

واشنطن (صدى):
أخطأ المرشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، في اسم منافسه، الرئيس دونالد ترامب، ليذكر بدلا منه اسم " جورج "، في إشارة إلى الرئيس الأسبق، الأمر الذي عرضه لموقف محرج.
وتدخلت زوجة بايدن لإنقاذ زوجها في الوقت المناسب وتصحح الاسم همسا بصوت منخفض " ترامب " عدة مرات، دون أن تحرك شفتيها، في محاولة لتدارك الموقف دون أن يدرك أحد أنها صححت الخطأ.
واستوعب بايدن أنه أخطأ خلال حديثه، إذ بدأ بالتلعثم قائلا: " سنجد أنفسنا في موقف.. في حال تم انتخاب ترامب، فسنكون في عالم مختلف ".
وأوضح بايدن:" أنها الانتخابات الأكثر أهمية، ليس لأنه مرشح للرئاسة، ولكن بسبب من أترشح أمامه. إنها الانتخابات الأكثر أهمية منذ وقت طويل جدا ".