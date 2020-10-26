مدرب بروميتش غاضب بعد بيع حجازي إلى الاتحاد دون علمه

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
سيطرت حالة من الضب على سلافن بيليتش؛ مدرب ويست بروميتش الإنجليزي بعد رحيل أحمد حجازي إلى نادي الاتحاد.
وكشف تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ترجمته "صدى"، إن المدرب دخل في نوبة غضب، بسبب قيام الإدارة بالتخطيط للصفقة وعقدها من خلف ظهره.
وقالت الصحيفة البريطانية : «سلافن بيليتش غاضب من وست بروميتش ألبيون بعد بيع المدافع أحمد حجازي إلى نادي الاتحاد السعودي بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني من قبل رؤساء الأندية خلف ظهره».
وجاء رحيل "حجازي" إلى الاتحاد مقابل 4 ملايين جنيه استرليني، وسط معاناة النادي من بداية مروعة في الموسم الجديد.
وغادر حجازي فريقه قبل 24 ساعة فقط من سفر وست بروميتش إلى برايتون بحثًا عن فوزه الأول بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعرب "بيليتش" الذي أدار الاتحاد قبل توليه دوره في ميدلاندز عن غضبه من الطريقة السرية المزعومة لعملية النقل.
ويبدو أن إدارة النادي الإنجليزي لم تستطع مقاومة عرض الاتحاد، رغم أن حجازي ساهم في تقوية خط دفاع بيليتش المهتز، وفقًا للصحيفة البريطانية.