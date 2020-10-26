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أمير نجران يعلن نقل المنافسات الرياضية إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 

Time منذ 52 دقيقة
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أمير نجران يعلن نقل المنافسات الرياضية إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز 

نجران (صدى):
أعلن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران عن نقل المنافسات الرياضية من ملعب جامعة نجران إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية لتشهد إقامة جميع المباريات والألعاب، ومن بينها كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة وغيرها.

وأوضح أمير نجران خلال مجلسه الأسبوعي مع رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين أن الموسم الرياضي يحتاج إلى همة الرياضيين وعزمهم للنهوض بالرياضة لتكون نجران في مصاف المناطق الأخرى رياضيًّا، وسط تطلعات الأهالي العالية التي تستوجب مضاعفة الجهود وفتح آفاق جديدة للحركة الرياضية.

وأبان الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن المسؤولية أمام الأندية كبيرة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمن برنامج جودة الحياة لصناعة مجتمع حيوي، واستحداث رياضات جديدة.

وأشار أمير نجران إلى أن المنطقة زاخرة بتنوع التضاريس، ومهيأة لصناعة رياضات جديدة، وأنه سبق مناقشة استضافة رياضات رملية في صحراء الربع الخالي مع سمو وزير الرياضة، ومن بينها التزلج على الرمال، وصعود المرتفعات بالسيارات في جبال محافظة بدر الجنوب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شياطين يوسوس بعضهم لبعض ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش موديك هناك يا صرصوور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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