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"سناب شات" الأقل استخداما في تطبيقات التواصل الاجتماعي بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 1496
"سناب شات" الأقل استخداما في تطبيقات التواصل الاجتماعي بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت إحصائية حديثة، أن تطبيق "يوتيوب" كان الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين في المملكة خلال العام الجاري.

وأشارت الإحصائية، إلى أن 76% من المواطنين كانوا يستخدمون هذا التطبيق، ثم تطبيق "واتساب" بنسبة 71%، ومن ثم "إنستجرام" بنسبة 65%.

وأفادت الإحصائية التي نشرها موقع "هوت سبوت"، بأنه تم استخدام تطبيق "فيس بوك" بنسبة 62% من المواطنين، ثم "تويتر" بنسبة 58%، وسناب شات بنسبة 45% .

وأكدت أن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المتفاعلين في المملكة نحو 25 مليون مستخدم، منهم 94% يستخدم مواقع التواصل بشكل عام، و75% يستخدمون تطبيقات الترفيه والفيديو، 55% يستخدمون تطبيقات التسوق، و54% يستخدمون تطبيقات الألعاب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شياطين يوسوس بعضهم لبعض ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش موديك هناك يا صرصوور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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