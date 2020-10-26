"سناب شات" الأقل استخداما في تطبيقات التواصل الاجتماعي بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت إحصائية حديثة، أن تطبيق "يوتيوب" كان الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين في المملكة خلال العام الجاري.
وأشارت الإحصائية، إلى أن 76% من المواطنين كانوا يستخدمون هذا التطبيق، ثم تطبيق "واتساب" بنسبة 71%، ومن ثم "إنستجرام" بنسبة 65%.
وأفادت الإحصائية التي نشرها موقع "هوت سبوت"، بأنه تم استخدام تطبيق "فيس بوك" بنسبة 62% من المواطنين، ثم "تويتر" بنسبة 58%، وسناب شات بنسبة 45% .
وأكدت أن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المتفاعلين في المملكة نحو 25 مليون مستخدم، منهم 94% يستخدم مواقع التواصل بشكل عام، و75% يستخدمون تطبيقات الترفيه والفيديو، 55% يستخدمون تطبيقات التسوق، و54% يستخدمون تطبيقات الألعاب.