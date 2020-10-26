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بالصور.. أبها يصل الرياض لمواجهة الهلال

Time منذ 23 دقيقة
Views 1363
بالصور.. أبها يصل الرياض لمواجهة الهلال

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي أبها، عن وصول الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الرياض؛ استعدادًا للقاء الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بعدما التقيا يوم الخميس الماضي في منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى اللقاء بالتعادل.

يشار إلى أن أبها كان قد تأهيل إلى نصف النهائي بعد انتصاره على الفتح بركلات الترجيح 5-3، بينما تأهل الزعيم إلى هذا الدور بتغلبه على الاتفاق 2-1.

كما سيواجه النصر النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء، في نفس الدور، على أن يلتقي الفائز من كلا المباراتين في نهائي الكأس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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