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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8155.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 525 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوان، والخليجية العامة، وأسمنت نجران، وملاذ للتأمين، والمراكز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، وسويكورب وابل ريت، ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، وكيمانول، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم بن داود، والكابلات السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1008.53 نقطة ليقفل عند مستوى 14889.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم تقاسمتها 1230 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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