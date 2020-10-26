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«الصحة» : تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 57 دقيقة
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«الصحة» : تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 361 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 331,691 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 17 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 5313 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة المدينة المنورة سجلت اليوم أعلى إصابات بفيروس كورونا في المملكة بعدما سجلت ٦١ إصابة جديدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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