النصر‬⁩ يستأجر ملعب الجامعة لـ10 سنوات مقبلة

نواف السالم (صدى):
وقعت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، عقد الشراكة مع شركة الوسائل لاستثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة عشرة أعوام ليكون الملعب الرسمي للفريق الأصفر، بعدما لعب فيه الهلال ثلاثة أعوام بناء على عقده مع شركة صلة للاستثمار الرياضي.
وستؤجل إدارة صفوان السويكت، تسمية الملعب إلى حين التوقيع مع راع رسمي تجاري حيث سيتم تغيير مدرجات الملعب والتذاكر مع استفادة الراعي من الإعلان في المدرجات.
وكانت شركة صلة للاستثمار الرياضي قد استأجرت ملعب الجامعة في 2017 لمدة ثلاثة أعوام، وأصبح ملعبا خاص بالهلال من 2018 وأطلق عليه اسم "محيط الرعب".