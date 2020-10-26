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النصر‬⁩ يستأجر ملعب الجامعة لـ10 سنوات مقبلة

Time منذ 5 دقائق
Views 1310
النصر‬⁩ يستأجر ملعب الجامعة لـ10 سنوات مقبلة

نواف السالم (صدى):
وقعت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، عقد الشراكة مع شركة الوسائل لاستثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة عشرة أعوام ليكون الملعب الرسمي للفريق الأصفر، بعدما لعب فيه الهلال ثلاثة أعوام بناء على عقده مع شركة صلة للاستثمار الرياضي.

وستؤجل إدارة صفوان السويكت، تسمية الملعب إلى حين التوقيع مع راع رسمي تجاري حيث سيتم تغيير مدرجات الملعب والتذاكر مع استفادة الراعي من الإعلان في المدرجات.

وكانت شركة صلة للاستثمار الرياضي قد استأجرت ملعب الجامعة في 2017 لمدة ثلاثة أعوام، وأصبح ملعبا خاص بالهلال من 2018 وأطلق عليه اسم "محيط الرعب".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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