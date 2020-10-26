غياب سلطان الغنام ومايكون عن لقاء النصر والأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، على غياب اللاعبين سلطان الغنام والبرازيلي مايكون لاعبي النصر عن مباراة الأهلي غدًا؛ ضمن الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت التقارير، أن ذلك يأتي بسبب إصابة كلا اللاعبين؛ فيما سيقوم اللاعب نورالدين أمرابط بالسفر إلى جدة مع الفريق، لكن لم يتم التأكد من جاهزيته.
ويواجه النصر، نظيره الأهلي في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء في نصف نهائي كأس خادم الرحمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على استاد الأمير فيصل بن فهد.