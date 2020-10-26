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غياب سلطان الغنام ومايكون عن لقاء النصر والأهلي

Time منذ ساعة
Views 1781
غياب سلطان الغنام ومايكون عن لقاء النصر والأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، على غياب اللاعبين سلطان الغنام والبرازيلي مايكون لاعبي النصر عن مباراة الأهلي غدًا؛ ضمن الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت التقارير، أن ذلك يأتي بسبب إصابة كلا اللاعبين؛ فيما سيقوم اللاعب نورالدين أمرابط بالسفر إلى جدة مع الفريق، لكن لم يتم التأكد من جاهزيته.

ويواجه النصر، نظيره الأهلي في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء في نصف نهائي كأس خادم الرحمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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