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بالفيديو.. طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا

Time منذ ساعة
Views 1539
بالفيديو.. طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات بدون مراجعة مكاتب الوكالة.

وأوضحت الوكالة، أنه يتم تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر، ثم اختيار أيقونة "خدماتي"، ومن ثم النقر على اختيار "خدمات"، واختيار "الأحوال المدنية"، ثم اختيار خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه لا يتم إصدار سجل جديد حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، إلا في حالات معينة ومنها " وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب أو في عدد أفراد الأسرة، أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة".

وأشارت وكالة الأحوال المدنية، إلى أن سجل الأسرة للأمهات يسجل فيه جميع الأبناء، كما أنه وسيلة إثبات رسمية تُمكّن الأم من مراجعة الجهات الحكومية والخاصة مثل المدارس والمستشفيات.

ويُشترط لإصدار السجل، أن تكون أمًا متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يكون لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني "واصل".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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