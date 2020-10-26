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ضوابط ترخيص ممارسي الوخذ الإبري

Time منذ ساعة
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ضوابط ترخيص ممارسي الوخذ الإبري

الرياض (صدى):
أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ضوابط ترخيص ممارسي الوخذ الإبري.

وقال المركز عبر انفوجرافيك نشره في تويتر أنه في حال ممارسة الوخز الابري كممارسة مستقلة ، فلابد للممارس أن يكون حاصلا على درجة علمية في الوخز الإبري أو ما يعادلها من جامعة أو جهة معترف بها من قبل وزارة التعليم والمركز الوطني ، يتم تصنيف الحاصلون على دبلوم لايقل عن سنتين في تخصص الوخز الإبري أو مايعادله كفنيين.

وأضاف أن ضوابط الممارسة الإضافية تكون مصنفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وتكون للحاصلون علي بكالوريوس الطب والجراحة أو جراحة الفم والاسنان ، ولابد أن يكون حاصل على برنامج تدريبي في مجال العلاج بالوخز الابري معترفا به من المركز الوطني لعدد لايقل عن 200 ساعة بدوام كامل.

وأشار إلى أن الحاصلون على بكالوريوس في العلاج الطبيعي يجب يكونوا حاصلين على برنامج تدريبي في مجال العلاج بالوخز معترفا به لعدد لايقل من 500ساعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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