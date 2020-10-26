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القبض على 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين من القبض على خمسة مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية.

ومن جانبه، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن عملهم في متاجر الكماليات بمدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضُبط بحوزتهم (1444) شريحة لشركات اتصالات محلية، و (8) أجهزة قارئ للبصمات، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، ومبالغ مالية قدرها (71.669) واحد وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقاان ..
ناصح
فعلا اسم على مسمى يا(الحقيقه المره)ويش محرك ان الزامل نصروي والا هلالي يعني اللي يميل لنصر بنضرك حقيقه مره باعالم اتركو التعصب والكراهيه لبعضكم تقول ان ادارته مشجعين نصراوين ومتعصبين اقول بسم الله عليك الله لايضرك على اخلاصك لتعصبك وكرهك لمن يشجع النصر,,,,,,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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