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خبراء يشككون في مدى فعالية أدوات الفحوص السريعة للكشف عن كورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1249
خبراء يشككون في مدى فعالية أدوات الفحوص السريعة للكشف عن كورونا

وكالات (صدى):
نبه خبراء لوجود حالات تم تشخصيها بشكل خاطئ عند استخدام أدوات الفحوص السريعة للكشف عن فيروس كورونا الجديد.

وذكر الخبراء أن بعض هذه الأدوات شخصت حالات غير مصابة بالفيروس على أنها إيجابية، في حين لم تكشف حالات مصابة بالفعل بالفيروس.

وأكد الخبراء أن عواقب التشخيص الخاطئ تكون وخيمة، حيث أن الشخص المصاب الذى صنفت حالته بالسلبية يصبح مصدر لنقل العدوى للآخرين، في حين أن الحالات الغير مصابة التي صنف حالتها بالإيجابية تتعطل حياتهم الاجتماعية والعملية، مشددين على ضرورة التأكد من نتائج الفحوصات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي

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