الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخضر والأزرق يرسمان لوحة إبداعية أعلى جبل القرنة بجازان
منذ 20 دقيقة
358
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي
أخر الأخبار
منظر جوي من مدينة جدة قبل حوالي 40 سنة
منذ 15 دقيقة
278
خبراء يشككون في مدى فعالية أدوات الفحوص السريعة للكشف عن كورونا
منذ 16 دقيقة
1248
قمة بين الأهلي والنصر والهلال يلاقي أبها في نصف نهائي كأس الملك
منذ 18 دقيقة
1382
الأخضر والأزرق يرسمان لوحة إبداعية أعلى جبل القرنة بجازان
منذ 20 دقيقة
358
بنك البلاد يفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
منذ 25 دقيقة
1342
بنك التنمية يمول الجمعيات ورواد الأعمال لإنشاء مصانع إنتاج البن في عسير وجازان
منذ 30 دقيقة
1354
وزير الطاقة : الاستغناء عن النفط والغاز احتمال "بعيد"
منذ 34 دقيقة
1381
السماح بممارسة هواية الصيد وفقًا لأنظمة الحياة الفطرية
منذ 53 دقيقة
1519
خبراء يوضحون أثر تشغيل التكييف على السيارة
منذ 59 دقيقة
1396
«واتساب» يضيف 3 ميزات جديدة هامة
منذ ساعة
1864