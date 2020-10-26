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بنك التنمية يمول الجمعيات ورواد الأعمال لإنشاء مصانع إنتاج البن في عسير وجازان

Time منذ 30 دقيقة
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بنك التنمية يمول الجمعيات ورواد الأعمال لإنشاء مصانع إنتاج البن في عسير وجازان

الرياض (صدى):
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تمويله للجمعيات المتخصصة ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والناشئة لإنشاء مصانع ومعامل إنتاج ومعالجة البن في منطقتي عسير وجازان.

ويهدف البنك من خلال دعمه وتمويله إلى خلق فرص استثمارية لمشاريع ناشئة وصغيرة وفق معايير احترافية تضمن نجاح العملية الإنتاجية، والاضطلاع بدور فاعل لتشجيع وتعزيز قدرة المنتج المحلي وتحفيزه للمنافسة والاستدامة في ظل الإمكانات الهائلة في الموارد الطبيعية.

وأكد البنك على حرصه على تحقيق العديد من المكتسبات خلال هذا التمويل من ضمنها، التنوع الاقتصادي، تغذية الأسواق المحلية من المنتج المحلي، إضافة قيمة نوعية على البن السعودي من خلال التصنيع والتسويق، توفير فرص عمل في مناطق الإنتاج، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة، انشاء المصانع الإنتاجية ذات الميّز الاستهلاكية، التوسع في دعم وتمكين سلسلة القيمة لتحفيز زراعة البن.

وجاء ذلك عقب توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن، بحضور صاحب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والأستاذة ميادة بدر الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي

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