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«‏واتساب» يضيف 3 ميزات جديدة هامة

Time منذ ساعة
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«‏واتساب» يضيف 3 ميزات جديدة هامة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، عن إضافة منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" لـ 3 ميزات رئيسة جديدة لإنجاز "أسهل" للأعمال.

وتمتع تطبيق "واتساب بزنس" بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر؛ حيث ستضيف مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وزودت "واتساب" 3 تقنيات رئيسة جديدة، الأولى أطلقت عليها "فيسبوك هوستينغ سرفس"، والتي ستجمع فيسبوك، المالكة لـ"واتساب" رسوماً من الشركات، أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر "واتساب بزنس" وطرح خيارات دفع مختلفة لهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال"، أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم "التسوق"، التي تعتمد على منح مستخدم "واتساب بزنس" خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي

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