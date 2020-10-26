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«‏الموارد البشرية» : توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

Time منذ ساعة
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«‏الموارد البشرية» : توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن توطين مهن التسويق في القطاع الخاص؛ حيث وقعت الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجمعية التسويق، مذكرة تعاون، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك من خلال توفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، كما تم التوقيع بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني.

وحضر كل من: والمشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتواصل المؤسسي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز الشمسان، ورئيس مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور خالد بن سليمان الراجحي.

وسيتعين على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن التسويق، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن التسويق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج تدريب للمهن المستهدف توطينها، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي

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