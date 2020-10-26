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قمة بين الأهلي والنصر والهلال يلاقي أبها في نصف نهائي كأس الملك

Time منذ 17 دقيقة
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قمة بين الأهلي والنصر والهلال يلاقي أبها في نصف نهائي كأس الملك

الرياض (صدى):
يتواجه الأهلي مع النصر في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء في نصف نهائي كأس خادم الرحمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي وصل لهذا الدور بعد تغلبه على الجندل 4-1 والنجوم3-1 والفيحاء 1-0 والوحدة 2-1، ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ المباراة النهائية.

في المقابل، تأهل النصر لهذا الدور بعد تفوقه على عفيف 5-1 ثم البكيرية 4-1 وضمك 4-1 وأخيراً تغلب على العدالة 1-0، ويطمح إلى عبور مضيفه وبلوغ النهائي.

وجاءت بداية الأهلي في الدوري مميزة، حيث حقق فوزين على الباطن والوحدة، بينما تلقى النصر وبخلاف المتوقع خسارتين أمام الفتح والتعاون.

ويعود إلى النصر بعض اللاعبين المؤثرين الذين غابوا عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، فيما يدعمهم البرازيلي بيتروس الذي تم قيده بدلاً من النيجيري أحمد موسى والتعاقد مع المهاجم رائد الغامد من الرائد.

وفي المواجهة الثانية يسعى الهلال إلى حجز مقعده في نهائي الكأس، عندما يستقبل أبها، وكان الفريقان قد التقيا الخميس الماضي في الدوري وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها بالتعادل بهدف لمثله.

وتأهل للنصف النهائي بعد فوزه على عرعر 4-1 والجبلين 4-2 في الدورين الأول والثاني ، ثم فاز على الفيصلي بركلات الترجيح التي إثر تعادلهما 2-2، قبل أن يخوض شوطين إضافيين أمام الاتفاق في ربع النهائي ليفوز 2-1.

وفيما استطاع أبها الوصول لهذا الدور بعد تغلبه على القيصومة 2-1 ثم العربي 1-0 ، قبل أن يقصي التعاون حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-0 ، ثم يتجاوز الفتح بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي

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