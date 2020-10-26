الأعداد السابقة للصحيفة

رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1321
رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، عن رصد نجم يُومِضُ باللونين الأحمر والأخضر منخفضًا باتجاه الأفق الشمالي الشرقي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم الاثنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن ذلك النجم هو «العيوق» الذي بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر لونه الذهبي ويختفي اللونان الأحمر والأخضر، لافتًا إلى أنه لو كان الإنسان قادرًا على السفر إلى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين.

وقال ماجد أبوزاهرة، أن كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبًا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر وأسطع من الشمس، كما أن كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية مثل «العيوق» في إنتاج وميض الألوان، وذلك لأن كل نجم عندما يكون منخفضًا نحو الأفق يومض بجنون.

وأشار إلى أن ذلك لأن الضوء القادم منه يجب أن يعبُرَ من خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان قبل أن يصل إلى أعيننا، مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو سامر
كلامها سليم عشان لها ممتلكات ماتتكلم على ماكرون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مسرع
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
طرق برق شطر بطر حوق فوق

أخر الأخبار

زين كرزون تظهر بفستان الزفاف بعد انفصالها عن خطيبها (صورة)
زين كرزون تظهر بفستان الزفاف بعد انفصالها عن خطيبها (صورة)
Time منذ 7 دقائق Views 1259
بئر الوحيدي وأبار أخرى
بئر الوحيدي وأبار أخرى
Time منذ 9 دقائق Views 99
رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة
رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1321
بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة
بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة
Time منذ 31 دقيقة Views 1559
حفل زفاف ينتهي بمقاضاة العريس لعروسه
حفل زفاف ينتهي بمقاضاة العريس لعروسه
Time منذ 43 دقيقة Views 443
فيديو لشخص يعتدي على طفل في مكة.. و"العنف الأسري" يتفاعل
فيديو لشخص يعتدي على طفل في مكة.. و"العنف الأسري" يتفاعل
Time منذ 52 دقيقة Views 3375
يوفنتوس يحدد مصير ديبالا
يوفنتوس يحدد مصير ديبالا
Time منذ 55 دقيقة Views 1559
وفاة أحد ممثلي «باب الحارة» بعد إصابته بمرض خبيث
وفاة أحد ممثلي «باب الحارة» بعد إصابته بمرض خبيث
Time منذ ساعة Views 1707
أحلام تغضب من متابعة بعد ذكر ممتلكاتها في فرنسا
أحلام تغضب من متابعة بعد ذكر ممتلكاتها في فرنسا
Time منذ ساعة Views 1698
وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر
وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر
Time منذ ساعة Views 1767