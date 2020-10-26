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بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة

Time منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة

نايف السالم (صدى):
تشهد غرفة العمليات المشتركة تجمع لجميع القيادات من الدفاع المدني والمتطوعين والبلديات وشركة أرامكو بإشراف الأمير تركي بن طلال أمير عسير والمشرف العام على متابعة عمليات إخماد حريق تنومة.

وأوضحت الإخبارية خلال تقرير لها آخر مستجدات الحريق وطريق إدارة الأزمة أنه لم يتبقى سوى ٥% من الحرائق ، وتتمثل في الرماد والبؤر البسيطة ، مضيفة انه تم إبقاء 50%من آليات الدفاع المدني، وبعض آليات أرامكو في جبل عثروبين .

وأكد تقرير الاخبارية أن عدد الرحلات الجوية لارمكو بلغت عشرة رحلات استطلاعية خلال الأيام الماضية، كما شاركت الشركة بعدة آليات ومولدات طاقة واضاءات .

وأشار إلى أن الأمور مطمئنة في تنومة ولايوجد أي تصاعد للأدخنة أو توسع لرقعة الحريق ، مبينا أن جميع الفرق يتمركزون في جبل عثروبين لمراقبة أي مستجدات للحريق.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو سامر
كلامها سليم عشان لها ممتلكات ماتتكلم على ماكرون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مسرع
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
طرق برق شطر بطر حوق فوق

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