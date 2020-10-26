الأعداد السابقة للصحيفة

بنك البلاد يفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

Time منذ 24 دقيقة
Views 1342
بنك البلاد يفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك البلاد، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف (برنامج مستقبل البلاد 2021) لحديثي التخرج، في تخصصات "المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد".

واشترط البنك، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المشار إليها أعلاه، وأن يكون المتقدم حديث التخرج ، ولا يقل المعدل الجامعي عن (2.5 من 4) أو (3,5 من 5)، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن (25) سنة لحملة البكالوريوس، و (28) سنة لحملة الماجستير.

ويجب أن يجيد اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أن تكون الجامعة المتخرج منها معتمدة من قبل وزارة التعليم، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الاهبل حاول ينصح اولاده ولكن باسلوب سخيف مثل وجهه
محمد
صدق مادرس بس مدرسه بالأخلاق وانت درست لكن ماعندك ذره اخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
الحمد لله على اخماد الحريق.. شكرا للأبطال رجال الإطفاء والمتطوعين.. وشكر خاص لهذا الأمير الإنسان الذي قل ما نجد مثله✋
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

منظر جوي من مدينة جدة قبل حوالي 40 سنة
منظر جوي من مدينة جدة قبل حوالي 40 سنة
Time منذ 14 دقيقة Views 267
خبراء يشككون في مدى فعالية أدوات الفحوص السريعة للكشف عن كورونا
خبراء يشككون في مدى فعالية أدوات الفحوص السريعة للكشف عن كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1245
قمة بين الأهلي والنصر والهلال يلاقي أبها في نصف نهائي كأس الملك
قمة بين الأهلي والنصر والهلال يلاقي أبها في نصف نهائي كأس الملك
Time منذ 17 دقيقة Views 1375
الأخضر والأزرق يرسمان لوحة إبداعية أعلى جبل القرنة بجازان
الأخضر والأزرق يرسمان لوحة إبداعية أعلى جبل القرنة بجازان
Time منذ 19 دقيقة Views 354
بنك البلاد يفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
بنك البلاد يفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
Time منذ 24 دقيقة Views 1342
بنك التنمية يمول الجمعيات ورواد الأعمال لإنشاء مصانع إنتاج البن في عسير وجازان
بنك التنمية يمول الجمعيات ورواد الأعمال لإنشاء مصانع إنتاج البن في عسير وجازان
Time منذ 30 دقيقة Views 1349
وزير الطاقة : الاستغناء عن النفط والغاز احتمال "بعيد"
وزير الطاقة : الاستغناء عن النفط والغاز احتمال "بعيد"
Time منذ 33 دقيقة Views 1372
السماح بممارسة هواية الصيد وفقًا لأنظمة الحياة الفطرية
السماح بممارسة هواية الصيد وفقًا لأنظمة الحياة الفطرية
Time منذ 52 دقيقة Views 1516
خبراء يوضحون أثر تشغيل التكييف على السيارة
خبراء يوضحون أثر تشغيل التكييف على السيارة
Time منذ 59 دقيقة Views 1391
«‏واتساب» يضيف 3 ميزات جديدة هامة
«‏واتساب» يضيف 3 ميزات جديدة هامة
Time منذ ساعة Views 1861