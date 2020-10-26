بنك البلاد يفتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك البلاد، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف (برنامج مستقبل البلاد 2021) لحديثي التخرج، في تخصصات "المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد".
واشترط البنك، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المشار إليها أعلاه، وأن يكون المتقدم حديث التخرج ، ولا يقل المعدل الجامعي عن (2.5 من 4) أو (3,5 من 5)، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن (25) سنة لحملة البكالوريوس، و (28) سنة لحملة الماجستير.
ويجب أن يجيد اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أن تكون الجامعة المتخرج منها معتمدة من قبل وزارة التعليم، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .