الأعداد السابقة للصحيفة

وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر

Time منذ ساعة
Views 1767
وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر

الرياض (صدى):
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض السياح عالميا بنسبة تتراوح بين ٦٠٪ و٨٠٪ وأكثر من مائة مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر.

وقال الخطيب في مؤتمر "مستقبل الضيافة" الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين G20 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية، أن المملكة بذلت جهودا كبرى بالتعاون مع من أجل تسريع تعافي القطاع السياحي والسفر السلس مع تطبيق الإجراءات الصحية لحماية السياح والعاملين في القطاع.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الشهور الماضية صيف السعودية الذي شمل عدة وجهات سياحية على مستوى المملكة وكان من ضمنها رحلات الكروز التي تجوب البحر الأحمر، وحققت نتائج مميزة مع تطبيق أعلى معايير السلامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو سامر
كلامها سليم عشان لها ممتلكات ماتتكلم على ماكرون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مسرع
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
طرق برق شطر بطر حوق فوق

أخر الأخبار

زين كرزون تظهر بفستان الزفاف بعد انفصالها عن خطيبها (صورة)
زين كرزون تظهر بفستان الزفاف بعد انفصالها عن خطيبها (صورة)
Time منذ 7 دقائق Views 1250
بئر الوحيدي وأبار أخرى
بئر الوحيدي وأبار أخرى
Time منذ 9 دقائق Views 98
رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة
رصد نجم يُومض باللونين الأحمر والأخضر في سماء المملكة
Time منذ 12 دقيقة Views 1304
بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة
بالفيديو.. كشف آخر تطورات حريق تنومة
Time منذ 31 دقيقة Views 1552
حفل زفاف ينتهي بمقاضاة العريس لعروسه
حفل زفاف ينتهي بمقاضاة العريس لعروسه
Time منذ 43 دقيقة Views 443
فيديو لشخص يعتدي جنسيا على طفل في مكة.. و"العنف الأسري" يتفاعل
فيديو لشخص يعتدي جنسيا على طفل في مكة.. و"العنف الأسري" يتفاعل
Time منذ 52 دقيقة Views 3362
يوفنتوس يحدد مصير ديبالا
يوفنتوس يحدد مصير ديبالا
Time منذ 55 دقيقة Views 1554
وفاة أحد ممثلي «باب الحارة» بعد إصابته بمرض خبيث
وفاة أحد ممثلي «باب الحارة» بعد إصابته بمرض خبيث
Time منذ 59 دقيقة Views 1707
أحلام تغضب من متابعة بعد ذكر ممتلكاتها في فرنسا
أحلام تغضب من متابعة بعد ذكر ممتلكاتها في فرنسا
Time منذ ساعة Views 1698
وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر
وزير السياحة: أكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر
Time منذ ساعة Views 1767