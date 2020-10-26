«الزكاة والدخل» توضح مدى إمكانية تقسيط سداد ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى إمكانية تقسيط سداد ضريبة القيمة المضافة عن الربع الثالث ٢٠٢٠.
وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى الحساب في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب الغير مباشرة - ضريبة القيمة المضافة"
جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المستفيدين حول إمكانية تقسيط لسداد ضريبة القيمة المضافة عن الربع الثالث ٢٠٢٠