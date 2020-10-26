الموت يغيب عزة الدوري نائب رئيس النظام العراقي السابق

بغداد (صدى):
كشف حزب البعث العراقي المنحل، اليوم الاثنين، عن وفاة نائب رئيس النظام العراقي السابق، عزة الدوري، المطلوب للحكومة العراقية عن عمر يناهز 78 عامًا.
ونعى حزب البعث المحظور في العراق، أمينه العام عزة الدوري، لافتًا إلى أنه سيعلن اختيار شخصية عسكرية بديلة عنه.
وكان عزة الدوري نائبا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين منذ توليه الحكم في العام 1979 حتى سقوط حكم البعث عام 2003، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وتقلد قبل ذلك عدة مناصب رفيعة، من بينها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.
واختفى الدوري عن الأنظار عقب الغزو الأمريكي للعراق؛ حيث أعلن حزب البعث العراقي تقليده منصب الأمين العام للحزب خلفا لصدام حسين بعد إعدامه عام 2006.