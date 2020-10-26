الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة أسمنت المدينة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأثنين.
وأضافت أن التعليق خلال هذه الفترة إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم غدالثلاثاء، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
يذكر أن الشركة أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في أغسطس الماضي عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، كما أعلنت نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة ابتداءً اليوم.