الأعداد السابقة للصحيفة

«التأمينات» توضح جميع المستفيدين من معاش المشترك بعد وفاته وشروط ذلك

Time منذ ساعة
Views 1731
«التأمينات» توضح جميع المستفيدين من معاش المشترك بعد وفاته وشروط ذلك

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن معاش المتقاعد بعد وفاته يوزع بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين، وفق الشروط التي نصت عليها الأنظمة واللوائح.

وقالت المؤسسة أن أفراد العائلة المستفيدين من المعاش هم، أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، والمطلقة طلاقا رجعيا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، حتى إكمال السن ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 سنة إذا كانوا يكملون دراستهم ولا يشترط إي حد لسن العاجزين منهم.

ويستفيد أيضا بنات المتوفى أي كان عمرهن حتى زواجهن، وأبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

وأشارت المؤسسة، أن والدي المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته يستفيدون حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل إخوة وأخوات المشترك الذين كانوا تحت إعالته، ويستفيد كذلك جد وجدة المشترك بذات شروط استحقاق الأب والأم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
الردود الرسمية تاتي علي استحياء كانه امر عادي بسيط او للمصالح متبادله .
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

أخر الأخبار

شاب يهدد فتاة بنشر صور فاضحة لها عبر «فيسبوك»
شاب يهدد فتاة بنشر صور فاضحة لها عبر «فيسبوك»
Time منذ دقيقتين Views 42
حقيقة اعتزال بوغبا اللعب مع المنتخب الفرنسي
حقيقة اعتزال بوغبا اللعب مع المنتخب الفرنسي
Time منذ 7 دقائق Views 1234
«الزكاة والدخل» توضح مدى إمكانية تقسيط سداد ضريبة القيمة المضافة
«الزكاة والدخل» توضح مدى إمكانية تقسيط سداد ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 17 دقيقة Views 1203
بشأن مواعيد لقاء السفير.. تنبيه من السفارة في الأردن للمواطنين
بشأن مواعيد لقاء السفير.. تنبيه من السفارة في الأردن للمواطنين
Time منذ 22 دقيقة Views 1354
الموت يغيب عزة الدوري نائب رئيس النظام العراقي السابق
الموت يغيب عزة الدوري نائب رئيس النظام العراقي السابق
Time منذ 27 دقيقة Views 1876
وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات المتكاملة
وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات المتكاملة
Time منذ 32 دقيقة Views 1381
اعتراض طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
اعتراض طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1338
«المرور» يكشف عن خطته لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين للحرم
«المرور» يكشف عن خطته لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين للحرم
Time منذ 42 دقيقة Views 1431
رصد 2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية
رصد 2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية
Time منذ 47 دقيقة Views 1492
موعد صرف الدعم للدفعة الـ36 من حساب المواطن
موعد صرف الدعم للدفعة الـ36 من حساب المواطن
Time منذ 52 دقيقة Views 1729