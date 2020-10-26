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مستشفيات القوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة

Time منذ ساعة
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مستشفيات القوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن ذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

وقالت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– ممرض أول/ وحدة جراحة اليوم الواحد (عدد 6 وظائف).

– طبيب نائب قسم الحوادث والطوارئ (عدد وظيفتين).

– استشاري الأشعة.

– استشاري طب باطني/ تلطيفي.

– استشاري عناية مركزة.

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول أمراض النساء والتوليد (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول جراحة عامة.

– طبيب نائب أول طب الأسرة (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول جراحة عظام.

– طبيب نائب طب الأطفال العام (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب جراحة عظام.

– طبيب نائب طب الأسرة (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب تخدير (عدد وظيفتين).

– استشاري طب الأطفال العام (عدد وظيفتين).

– استشاري جراحة عامة.

– استشاري طب العيون العام.

– استشاري باطنة.

– استشاري طب الأسرة (عدد 4 وظائف).

– استشاري التخدير.

– استشاري أمراض النساء والتوليد (عدد 4 وظائف).

– طبيب مقيم (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول طب القلب كبار (عدد 3 وظائف).

– طبيب أخصائي طب قلب للكبار (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول عناية مركزة للكبار (عدد وظيفتين).

– استشاري عناية مركزة للأطفال (عدد وظيفتين).

– أخصائي أشعة صوتية (عدد 3 وظائف).

– فني صيدلة.

– فني تخدير (عدد وظيفتين).

– أخصائي تغذية علاجية.

– صيدلي.

– رئيس الإنعاش القلبي.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

زاير
الردود الرسمية تاتي علي استحياء كانه امر عادي بسيط او للمصالح متبادله .
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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