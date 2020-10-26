الأعداد السابقة للصحيفة

بدء صرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

Time منذ ساعتين
Views 1507
Comment 1
بدء صرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (14,718,058.17) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (41) مزارعاً، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (414,811,151.28) ريالاً لعدد (1,478) مزارعاً بكمية (356,711) طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وبدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
الردود الرسمية تاتي علي استحياء كانه امر عادي بسيط او للمصالح متبادله .
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

أخر الأخبار

شاب يهدد فتاة بنشر صور فاضحة لها عبر «فيسبوك»
شاب يهدد فتاة بنشر صور فاضحة لها عبر «فيسبوك»
Time منذ دقيقتين Views 33
حقيقة اعتزال بوغبا اللعب مع المنتخب الفرنسي
حقيقة اعتزال بوغبا اللعب مع المنتخب الفرنسي
Time منذ 7 دقائق Views 1234
«الزكاة والدخل» توضح مدى إمكانية تقسيط سداد ضريبة القيمة المضافة
«الزكاة والدخل» توضح مدى إمكانية تقسيط سداد ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 17 دقيقة Views 1200
بشأن مواعيد لقاء السفير.. تنبيه من السفارة في الأردن للمواطنين
بشأن مواعيد لقاء السفير.. تنبيه من السفارة في الأردن للمواطنين
Time منذ 22 دقيقة Views 1354
الموت يغيب عزة الدوري نائب رئيس النظام العراقي السابق
الموت يغيب عزة الدوري نائب رئيس النظام العراقي السابق
Time منذ 27 دقيقة Views 1871
وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات المتكاملة
وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات المتكاملة
Time منذ 32 دقيقة Views 1376
اعتراض طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
اعتراض طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1338
«المرور» يكشف عن خطته لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين للحرم
«المرور» يكشف عن خطته لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين للحرم
Time منذ 42 دقيقة Views 1431
رصد 2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية
رصد 2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية
Time منذ 47 دقيقة Views 1492
موعد صرف الدعم للدفعة الـ36 من حساب المواطن
موعد صرف الدعم للدفعة الـ36 من حساب المواطن
Time منذ 52 دقيقة Views 1728