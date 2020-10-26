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"هدف" يدعم 28 جهة تدريبية في 7 مناطق لتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل

Time منذ 56 دقيقة
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"هدف" يدعم 28 جهة تدريبية في 7 مناطق لتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل

الرياض (صدى):
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 28 معهداً ومركزاً وأكاديميةً تدريبية في 7 مناطق مختلفة، وذلك ضمن برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، الهادف إلى تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في تخصصات مطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف في أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية المرخصة من المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات تدريب غير ربحية.

كما يسعى "هدف" إلى دعم المزيد من المعاهد وتطوير الآليات في هذا الشأن، وتشجيع إنشاء معاهد جديدة بهدف تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وطبقاً لآلية الدعم، يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من تكاليف التدريب بما لا يتجاوز مبلغ 3 آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، على أن تتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.

كما يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من راتب الموظف، بما لا يتجاوز ألف ريال شهرياً للموظف الواحد، بينما تتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب، وذلك وفق الضوابط المحددة.

وعوداً على جهات التدريب، تضم منطقة الرياض 7 جهات هي: المعهد التقني للألبان والأغذية، والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الدرعية، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، ومعهد الرياض للتقنية، والمعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

وتشتمل المنطقة الشرقية على 11 جهة تدريبية هي: المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الخفجي، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، الأكاديمية الوطنية للطاقة، وأكاديمية الحفر العربية السعودية، والمركز الوطني للتدريب الانشائي، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والأكاديمية الوطنية الرائدة، والأكاديمية الوطنية البحرية.

وتحتضن منطقة مكة المكرمة 4 جهات تدريبية هي: المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، الاكاديمية الوطنية للطيران، في حين تضم منطقة القصيم جهتين تدريبين هي: المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، ومعهد دواجن الوطنية للتقنية.

وتضم منطقة جازان جهتين تدريبين هي: المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد العالي للسياحة والضيافة، في حين تضم منقطة الحدود الشمالية جهة تدريبية احدة هي: المعهد السعودي التقني للتعدين، فيما تضم منطقة الباحة جهة تدريبية واحدة هي: المعهد العالي للسياحة والضيافة.

في هذا السياق دعا "هدف" الشركات والمنشآت الراغبة في التدريب لدى المعاهد المشار إليها، الاطلاع على موقع الصندوق الإلكتروني من هنــــــا أو التواصل مع الجهات التدريبية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله .
ابن حزم
يستاهل
ابو محمد 😎 ✍️
انحلااال .. ,, ولا ترضاه الأصايل من الرجال ..
ابن حزم
هذا منهجهم ولايثمر فيهم إلى الاباده حسبي الله ونعم الوكيل
اللهو البرى
من كثر الكذاب وقع ف فمه ذباب

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