50.3 مليار ريال قيمة أرباح المصارف بعد ارتفاعها

الرياض (صدى):
حقق القطاع المصرفي في المملكة، معدلات نمو جيدة تناسب التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد عام 2019 في مختلف الأصعدة؛ حيث زاد إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنسبة 9.7%، ونمت ودائعها المصرفية بنسبة 7.3%، وارتفعت أرباحها بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها في العام السابق.
وأوضح تقرير مؤسسة النقد السنوي الـ56، أن أرباح المصارف التجارية في عام 2019 بلغت 50.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.5% عن أرباح السنة السابقة البالغة 48.1 مليار ريال، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في عام 2019 بنسبة 7.3% (122.5 مليار ريال)، بنمو نسبته 2.5% في العام السابق.
وأشار التقرير، إلى أن المصارف التجارية أظهرت أداء جيداً في عام 2019، إذ ارتفع إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7% (233 مليار ريال) ليبلغ 2631.1 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 2% في العام السابق، فيما ارتفعت احتياطات المصارف التجارية في عام 2019 بنحو 16.5 مليار ريال؛ أي ما نسبته 7.4% لتبلغ نحو 239.4 مليار ريال في نهاية العام، مقارنة بانخفاض مقداره 20.4 مليار ريال (8.4%) في العام السابق.