الأعداد السابقة للصحيفة

ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية

Time منذ ساعة
Views 1195
ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية

الرياض (صدى):
أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تساهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري.

ويتضمن الإصدار مجموعة مميزات تهدف إلى تحسين تجربة التقاضي الإلكتروني (عن بعد) لجميع المستفيدين، لتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.

ويحتوي الإصدار مميزات جديدة منها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.

وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة (منعقدة، لم تنعقد، انتهت)، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا يوجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.

كما تم إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في كافة محاكم ديوان المظالم, حيث تتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتساهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله .
ابن حزم
يستاهل
ابو محمد 😎 ✍️
انحلااال .. ,, ولا ترضاه الأصايل من الرجال ..
ابن حزم
هذا منهجهم ولايثمر فيهم إلى الاباده حسبي الله ونعم الوكيل
اللهو البرى
من كثر الكذاب وقع ف فمه ذباب

أخر الأخبار

العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
Time منذ 12 دقيقة Views 1079
مستشفيات القوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة
مستشفيات القوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 0
رئيس حزب الشعب الجمهوري يفضح أردوغان: وضع ‎تركيا وتاريخها تحت الأقدام "فيديو"
رئيس حزب الشعب الجمهوري يفضح أردوغان: وضع ‎تركيا وتاريخها تحت الأقدام "فيديو"
Time منذ 27 دقيقة Views 1198
متحدث الصحة يدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
متحدث الصحة يدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
Time منذ 41 دقيقة Views 1350
بالفيديو.. إزاحة الستار عن سيارة Genesis الجديدة كليًا
بالفيديو.. إزاحة الستار عن سيارة Genesis الجديدة كليًا
Time منذ 51 دقيقة Views 1184
"هدف" يدعم 28 جهة تدريبية في 7 مناطق لتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل
"هدف" يدعم 28 جهة تدريبية في 7 مناطق لتدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل
Time منذ 56 دقيقة Views 1348
معلومات يجب معرفتها عند استخدام جهاز كشف الحمل المنزلي
معلومات يجب معرفتها عند استخدام جهاز كشف الحمل المنزلي
Time منذ ساعة Views 1190
50.3 مليار ريال قيمة أرباح المصارف بعد ارتفاعها
50.3 مليار ريال قيمة أرباح المصارف بعد ارتفاعها
Time منذ ساعة Views 1367
بالفيديو.. موقف مثير لسياسي ابتلع ذبابة على الهواء
بالفيديو.. موقف مثير لسياسي ابتلع ذبابة على الهواء
Time منذ ساعة Views 334
نصائح لحل مشكلة فقدان الشهية عند الأطفال
نصائح لحل مشكلة فقدان الشهية عند الأطفال
Time منذ ساعة Views 1232