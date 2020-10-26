الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..التجارة توضح الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب تعويض

Time منذ 28 دقيقة
Views 1483
بالفيديو..التجارة توضح الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب تعويض

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب التعويض.

وأوضح الحسين أن المستهلك يحق له المطالبة بالتعويض إذا تعرض لضرر مادي أو معنوي ناتج عن سلعة اشتراها أو خدمة استفاد منها.

وقال: " تلك الحالات تشمل أن تكون السلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة ".

وأشار إلى أن المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أنه يحق للمستهلك إذا تضرر من منتج أن يطالب بالتعويض، على أن يكون ذلك أمام القضاء والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الوليد
من الملاحظ بداية هذا الموسم هناك خشونه من بعض الاعبين . دخول قوي وضرب ؟!
الوليد
من الملاحظ بداية هذا الموسم هناك خشونه من بعض الاعبين . دخول قوي وضرب ؟!
ابو عمار
هههههههههههههههههههه ومتى كان القطريين يستطيعون الاعتراض او الاحتجاج على مثل هذه المناظر
تركي ابن حميد
وهي سيارة والا هرفي...
تركي ابن حميد
اذا طلع العيب من (الحمدين) فليس عيب..

أخر الأخبار

وفاة برلماني سابق بعد فوز زوجته في الانتخابات
وفاة برلماني سابق بعد فوز زوجته في الانتخابات
Time منذ 19 دقيقة Views 466
بالفيديو..التجارة توضح الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب تعويض
بالفيديو..التجارة توضح الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب تعويض
Time منذ 28 دقيقة Views 1483
الثعالب تنتشر في مكة والحياة الفطرية توضح السبب
الثعالب تنتشر في مكة والحياة الفطرية توضح السبب
Time منذ 56 دقيقة Views 2388
عاريات في قطر يثرن الجدل
عاريات في قطر يثرن الجدل
Time منذ ساعة Views 3700
توضيح هام من " الكهرباء " بشأن انقطاع الخدمة بالطائف
توضيح هام من " الكهرباء " بشأن انقطاع الخدمة بالطائف
Time منذ ساعتين Views 1851
شاب يتحرش بفتاة بعدما رفضت الزواج منه داخل مصعد
شاب يتحرش بفتاة بعدما رفضت الزواج منه داخل مصعد
Time منذ ساعتين Views 1030
الحصيني: أمطار على مكة والطائف ومناطق أخرى
الحصيني: أمطار على مكة والطائف ومناطق أخرى
Time منذ ساعتين Views 2291
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ ساعتين Views 1735
الاتفاق يتخلى عن ضم السليم
الاتفاق يتخلى عن ضم السليم
Time منذ ساعتين Views 2080
إحالة واقعة إجبار أستراليات على التعري بمطار الدوحة للشرطة الاتحادية
إحالة واقعة إجبار أستراليات على التعري بمطار الدوحة للشرطة الاتحادية
Time منذ 3 ساعات Views 2790